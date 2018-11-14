Сборная России по футболу прибыла в Лейпциг, где подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть контрольный матч против Германии. Россияне провели первую после прилета тренировку не в полном составе: полузащитник команды Роман Зобнин проводит занятие отдельно от основы.

Сборная России по футболу прибыла в Лейпциг, где подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть контрольный матч против Германии. Россияне провели первую после прилета тренировку не в полном составе: полузащитник команды Роман Зобнин проводит занятие отдельно от основы.У футболиста индивидуальный план занятий по состоянию здоровья, сообщает РИА Новости. Ранее 33Live.RuRu уже сообщали о том, что хавбек российской сборной пропускал матч московского "Спартака" против "Уфы" (0:2) из-за травмы мышц правого бедра.Напомним, что матч между Россией и Германией состоится 15 ноября на лейпцигском стадионе "Ред Булл Арена". Начало встречи – в 22:45 по московскому времени. Команды рассудит швейцарская бригада арбитров.