Первый в мире танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA успешно гастролирует по регионам России.

Первый в мире танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA успешно гастролирует по регионам России.Всего в гастрольной программе 55 городов, жители которых смогут увидеть уникальное мистическое шоу: «Симфонические РОК-ХИТЫ. «Крылья грифона» в Костроме, 24 ноября, КВЦ Губернаторский. О том, как идут гастроли и какие сюрпризы приготовлены для зрителей рассказал руководитель оркестра, итальянский дирижер Фабио Пирола.- Какие необычные идеи воплощены в шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ. «Крылья грифона»?- Мы стремились создать супер-проект, хотели поразить даже самого требовательного зрителя. Мы мечтали о том, чтобы наше шоу стало музыкальным открытием года.Мистическое шоу: «Симфонические РОК-ХИТЫ. «Крылья грифона» ошеломляет своим масштабом и зрелищностью: рок в симфоническом звучании, передовое сценическое оборудование, яркие видео-инсталяции, оригинальные сценические костюмы, волшебная атмосфера творчества и вдохновения. Грифон - мифическое существо управляющее стихиями и исполняющее самые искренние желания, является символом и талисманом нового шоу.- Какие рок-хиты звучат на концертах CONCORD ORCHESTRA?- Мы будем исполнять супер-хиты известных рок-групп: Metallica, Linkin Park, Rammstein, Scorpions, Nirvana, Aerosmith, Depeche Mode, Queen, Dire Straits, Guns N Roses. Знаменитые рок-композиции звучат в исполнении скрипок, альтов, виолончелей, контрабаса, барабанов. Симфоническое звучание классического рока уникально, оно - вне рамок и стереотипов.- Как появилась идея объединить рок и классику?- Я получил классическое музыкальное образование, успешно окончил консерваторию в Италии, музыкальные академии в Италии и Америке. У себя на родине, в Италии, я занимался исключительно классической музыкой. Однако, я всегда был склонен к экспериментам, мечтал реализовать себя в разных музыкальных жанрах и направлениях. Три года назад я приехал в Санкт-Петербург, мои друзья познакомили меня с творчеством группы Linkin Park, и я по-настоящему влюбился в рок-музыку. Тогда у меня появилась идея соединить рок и симфоническую музыку.- Что Вы ожидаете от гастрольного тура?- CONCORD ORCHESTRA с гастролями объехал уже более 100 российских городов. А в рамках нового гастрольного тура мы посещаем еще 55 городов, и 2/3 пути уже пройдено. Я знаю, что россияне любят и понимают рок. Такой взыскательной публике нужно предлагать только самое лучшее. Мы подготовили для наших замечательных зрителей много сюрпризов, вложили в мистическое шоу всю нашу любовь и энергию. И мне очень важно, чтобы российские зрители оценили «Симфонические РОК-ХИТЫ. «Крылья грифона» по достоинству.- Какие еще концерты вы планируете в этом году?- В декабре традиционно будем выступать на самых знаменитых площадках Москвы и Петербурга с рождественской программой: «Белоснежный Бал Иоганна Штрауса». Подробная информация на сайте оркестра: .На правах рекламы