Видео с нападением вооруженного грабителя на ночной магазин в Минеральных Водах опубликовало управление МВД по Ставропольскому краю: преступник ворвался в помещение и потребовал деньги из кассы, однако продавщица не растерялась и прогнала мужчину с пистолетом при помощи швабры.

Видео с нападением вооруженного грабителя на ночной магазин в Минеральных Водах опубликовало управление МВД по Ставропольскому краю: преступник ворвался в помещение и, угрожая пистолетом, потребовал все деньги из кассы.Отважная женщина не растерялась и напала со шваброй на мужчину. Ее внезапный натиск смутил грабителя и он выбежал из магазина.По горячим следам полицейские в течение нескольких часов нашли злоумышленника и его сообщника — грабителями оказались неоднократно судимые за кражи и мошенничества местные жители. Во время обыска у одного из подозреваемых были найдены маски и пневматический пистолет. Задержанные уже дали признательные показания.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", предусматривающей наказание сроком до 10 лет лишения свободы.