Недобитым сторонником Геббельса и откровенным
нацистом назвал Владимир Соловьев украинского политолога Вячеслава Ковтуна.
Резкую реакцию телеведущего вызвали высказывания эксперта о Второй мировой
войне.
"Недобитым сторонником Геббельса" и откровенным
нацистом назвал Владимир Соловьев украинского политолога Вячеслава Ковтуна.
Резкую реакцию телеведущего вызвали высказывания эксперта о Второй мировой
войне.
Отрывок из программы "Вечер с Владимиром Соловьевым"
телеведущий опубликовал в своем Twitter.
"Вот и раскрылся Ковтун. Еще у кого-то остались
иллюзии? А не покажи таких в нашем эфире, так и будут "демократы"
верещать, что нет никаких нацистов на Украине. И ведь
Ковтун транслирует настроения киевской верхушки", – подписал видео
журналист.
Диспут разгорелся вокруг показанного в программе Соловьева сюжета
Euronews. Европейские журналисты показали лагерь украинских националистов, где
детям раздают автоматы и обучают боевым действиям.
Вячеслав Ковтун заявил, что не видит в этом ничего
предосудительного. По его словам, Европа, несмотря на критику украинских
радикалов, поддерживает Киев и готовится ввести новые санкции против России. Более
того, Ковтун объявил, что Вторая мировая война была "общеевропейским
крестовым походом против большевизма", который возглавил Гитлер.
Вячеслав Ковтун —директор киевского Центра исследований
общественных процессов "Эксперт". Политолог – частый гость
политических телепередач на российских каналах, таких как "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьевым", "Право голоса".
Его представляют как эксперта по политическим процессам Украины.
На сей раз высказывания этого эксперта вывели Соловьева из
себя. Возмущенный журналист заявил, что Ковтун, фактически, одобряет действия Гитлера
и страшнейшие преступления против человечества. "Твой дед погиб, сражаясь
с нацизмом, а ты нацист!" – заявил украинцу ведущий. Журналист подчеркнул,
что в любой стране мира подобные выступления караются статьей. А таких
нацистов, по мнению Соловьева, надо уничтожать.