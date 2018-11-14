Недобитым сторонником Геббельса и откровенным нацистом назвал Владимир Соловьев украинского политолога Вячеслава Ковтуна. Резкую реакцию телеведущего вызвали высказывания эксперта о Второй мировой войне.

"Недобитым сторонником Геббельса" и откровеннымнацистом назвал Владимир Соловьев украинского политолога Вячеслава Ковтуна.Резкую реакцию телеведущего вызвали высказывания эксперта о Второй мировойвойне.Отрывок из программы "Вечер с Владимиром Соловьевым"телеведущий опубликовал в своем Twitter."Вот и раскрылся Ковтун. Еще у кого-то осталисьиллюзии? А не покажи таких в нашем эфире, так и будут "демократы"верещать, что нет никаких нацистов на Украине. И ведьКовтун транслирует настроения киевской верхушки", – подписал видеожурналист.Диспут разгорелся вокруг показанного в программе Соловьева сюжетаEuronews. Европейские журналисты показали лагерь украинских националистов, гдедетям раздают автоматы и обучают боевым действиям.Вячеслав Ковтун заявил, что не видит в этом ничегопредосудительного. По его словам, Европа, несмотря на критику украинскихрадикалов, поддерживает Киев и готовится ввести новые санкции против России. Болеетого, Ковтун объявил, что Вторая мировая война была "общеевропейскимкрестовым походом против большевизма", который возглавил Гитлер.Вячеслав Ковтун —директор киевского Центра исследованийобщественных процессов "Эксперт". Политолог – частый гостьполитических телепередач на российских каналах, таких как "Воскресныйвечер с Владимиром Соловьевым", "Право голоса".Его представляют как эксперта по политическим процессам Украины.На сей раз высказывания этого эксперта вывели Соловьева изсебя. Возмущенный журналист заявил, что Ковтун, фактически, одобряет действия Гитлераи страшнейшие преступления против человечества. "Твой дед погиб, сражаясьс нацизмом, а ты нацист!" – заявил украинцу ведущий. Журналист подчеркнул,что в любой стране мира подобные выступления караются статьей. А такихнацистов, по мнению Соловьева, надо уничтожать.