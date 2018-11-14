Злоумышленники наняли потерпевших в качестве водителей, а затем наложили на них штрафы якобы за допущенные нарушения и потребовали денежные средства...

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции и уголовного розыска ОМВД России по району Покровское-Стрешнево задержали подозреваемых в вымогательстве», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции от женщины поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома на улице Габричевского злоумышленники насильно удерживают ее мужа и требуют выкуп.Выехавшие по указанному адресу полицейские обнаружили в помещении двоих мужчин, у которых злоумышленники вымогали деньги. В настоящее время потерпевшим оказана медицинская помощь.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 27-летний и 33-летний мужчины, работающие в частной таксомоторной компании. Они наняли потерпевших в качестве водителей, а затем наложили на них штрафы якобы за допущенные нарушения и потребовали денежные средства.Следствием ОМВД России по району Покровское-Стрешнево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ «Вымогательство». В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56