Брак с Прохором Шаляпиным, сделавший 63-летнюю Ларису Копенкину всероссийской знаменитостью, стал отправной точкой для новых увлекательных похождений бизнес-леди. Нового жениха она отбила у молодой модели. 23-летняя Дарья Лымарь, в свою очередь, решила вывести на чистую воду всех участников этой истории.

Брак с Прохором Шаляпиным, сделавший 63-летнюю Ларису Копенкинувсероссийской знаменитостью, стал отправной точкой для новых увлекательныхпохождений бизнес-леди. Нового жениха она отбила у молодой модели. 23-летняя ДарьяЛымарь, в свою очередь, решила вывести на чистую воду всех участников этойистории.Действующие лица запутанного романа встретились в студиипрограммы Дмитрия Шепелева "На самом деле". Дарья Лымарь собираласьзамуж за состоятельного предпринимателя Олега Семенова. Как вдруг узнала изСМИ, что 49-летоний бизнесмен встречается с Ларисой Копенкиной.Лариса на программе рассказала, что серьезные отношения сОлегом продолжаются около двух лет. Замуж за бизнесмена она пока не собралась -хотя призналась, что свадебное платье уже примеряла. Выступил в передаче иСеменов: он, в основном, высказывал недовольство тем, что в студию пришлаДарья.Олег признал, что у него были отношения с моделью. Но теперь их роман подошел к концу. По словамСеменова, он постоянно сомневался в мотивах Дарьи. Эксперты программы егосомнения подтвердили. Как оказалось, 23-летнюю модель в Олеге привлекали лишьденьги, и она намеренно искала себе состоятельного спутника.Однако и мотивация Олега оказалась далека от идеальной. Появилисьпредположения в том, что он намеренно использует Ларису Копенкину для своихцелей, а именно ради популярности. Семенов пытался оправдаться, однако детекторлжи в искренность его мотивов так и не поверил.Копенкину, надо сказать, разоблачение Олега мало тронуло.Как и признания Семенова в вечной любви.63-летняя сердцеедка заявила, что у нее давно есть другой мужчина.