В Ростове-на-Дону первый снег парализовал движение в городе. На дорогах - километровые пробки. Многие горожане решили пересесть с личного на общественный транспорт. Однако в метель и мороз ждать автобуса или маршрутки - приходилось чуть ли не по часу.

В Ростове-на-Дону первый снег парализовал движение в городе. На дорогах — километровые пробки. Многие горожане решили пересесть с личного на общественный транспорт. Однако в метель и мороз ждать автобуса или маршрутки — приходилось чуть ли не по часу.Утро второго заснеженного дня в донской столице началось вполне предсказуемо. Дороги оказались под слоем грязной снежной массы. Хотя, минувшим вечером и ночью очевидцы ещё наблюдали несколько спецмашин на центральных улицах, утром из-за сильной метели результатов их работы практически не было видно. А к середине дня и вовсе Ростов покрылся толстым белым покрывалом. Техника, говорят горожане, с улиц исчезла совсем.Особенно горячая обстановка сложилась на городских остановках. В метель и мороз некоторым ростовчанам приходилось ждать своего автобуса или маршрутного такси от получаса до часа. Нервы у многих не выдерживали. Вызывали такси, переплачивая в два, а то и в три раза, лишь бы добраться до работы. Некоторые решили проложить пеший маршрут.К сложностям передвижения в последние недели ростовчане привыкли. Транспортная реформа только начала действовать в донской столице. Но таких перебоев, ещё не было, утверждают пассажиры. Некоторые автобусы как будто вовсе не вышли на маршрут. Хотя именно сегодня их требовалось даже больше, чем обычно — многие ростовчане в непогоду решили пересесть с личного авто на общественный транспорт.Из-за сложных погодных условий сегодня днём городские власти ввели в Ростове режим повышенной готовности. Отразится ли это на дорожной и транспортной обстановке в донской столице, пока неизвестно. Однако проверить это у горожан ещё будет время. По сообщению Управления по делам ГО и ЧС, неблагоприятные погодные условия сохранятся в Ростове в течение всей недели. После незначительного потепления на смену снегу придёт дождь, который будет сопровождаться шквалистым ветром.