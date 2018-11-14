Президент Украины Петр Порошенко, чей рейтинг за полгода до новых президентских выборов не превышает 10%, не смог улучшить свои позиции на теме предоставления автокефалии украинской церкви. По словам политолога Михаила Погребинского, константинопольский патриарх Варфоломей отказался предоставить томос Незалежной, поскольку побоялся за собственное положение в православном мире.

ПрезидентУкраины Петр Порошенко, чей рейтинг за полгода до новых президентскихвыборов не превышает 10%, не смог улучшить свои позиции на темепредоставления автокефалии украинской церкви. По словам политологаМихаила Погребинского, константинопольский патриарх Варфоломей отказалсяпредоставить томос Незалежной, поскольку побоялся за собственное положение в православном мире.Помнению эксперта, Варфоломей договорился с Порошенко, что украинскийлидер уговорит каноническую Украинскую православную церковь Московскогопатриархата, что она будет участвовать в объединительном Соборе, гдебудет создана единая украинская церковь, которой и будет предоставлен томос об афтокефалии (независимости).Аналитик не исключает, что при таком раскладе Варфоломей мог рассчитывать вручить томонепосредственно Онуфрию – предстоятелю канонической УПЦ. Однако ниПорошенко, ни Варфоломей не понимали, что Онуфрий на такую авантюру непойдет.Погребинский также подчеркнул, что неудача с томосомидет на фоне катастрофически низкого рейтинга украинского лидера -7-10%. “Причем у комика Зеленского рейтинг выше", – сказал эксперт вэфире телеканала "Россия-1".Напомним,накануне президент Украины отказался ехать в Киево-Печерскую лавру, гдезаседал Архиерейский собор Украинской православной церкви Московскогопатриархата. Участники осудили вмешательство в дела украинской церквиконстантинопольского патриарха Варфоломея.В самой УПЦ прокомментировали отказ главы Незалежной. В беседе с RT архиепископ Нежинский Климент заявил, что в администрации президента Украины объяснили демарш президента Незалежнойтем, что ему было удобно провести встречу в светском учреждении. "Ноэтот формат не совсем подходил архиереям, поскольку вопросы,рассматриваемые на этой встрече, должны были иметь сугубо церковныйхарактер", – пояснил Климент.