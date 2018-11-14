Президент
Украины Петр Порошенко, чей рейтинг за полгода до новых президентских
выборов не превышает 10%, не смог улучшить свои позиции на теме
предоставления автокефалии украинской церкви. По словам политолога
Михаила Погребинского, константинопольский патриарх Варфоломей отказался
предоставить томос Незалежной, поскольку побоялся за собственное положение в православном мире.
Президент
Украины Петр Порошенко, чей рейтинг за полгода до новых президентских
выборов не превышает 10%, не смог улучшить свои позиции на теме
предоставления автокефалии украинской церкви. По словам политолога
Михаила Погребинского, константинопольский патриарх Варфоломей отказался
предоставить томос Незалежной, поскольку побоялся за собственное положение в православном мире.
По
мнению эксперта, Варфоломей договорился с Порошенко, что украинский
лидер уговорит каноническую Украинскую православную церковь Московского
патриархата, что она будет участвовать в объединительном Соборе, где
будет создана единая украинская церковь, которой и будет предоставлен томос об афтокефалии (независимости).
Аналитик не исключает, что при таком раскладе Варфоломей мог рассчитывать вручить томо
непосредственно Онуфрию – предстоятелю канонической УПЦ. Однако ни
Порошенко, ни Варфоломей не понимали, что Онуфрий на такую авантюру не
пойдет.
Погребинский также подчеркнул, что неудача с томосом
идет на фоне катастрофически низкого рейтинга украинского лидера -
7-10%. “Причем у комика Зеленского рейтинг выше", – сказал эксперт в
эфире телеканала "Россия-1".
Напомним,
накануне президент Украины отказался ехать в Киево-Печерскую лавру, где
заседал Архиерейский собор Украинской православной церкви Московского
патриархата. Участники осудили вмешательство в дела украинской церкви
константинопольского патриарха Варфоломея.
В самой УПЦ прокомментировали отказ главы Незалежной. В беседе с RT архиепископ Нежинский Климент заявил, что в администрации президента Украины объяснили демарш президента Незалежной
тем, что ему было удобно провести встречу в светском учреждении. "Но
этот формат не совсем подходил архиереям, поскольку вопросы,
рассматриваемые на этой встрече, должны были иметь сугубо церковный
характер", – пояснил Климент.