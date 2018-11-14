Телеканал CNN решил засудить Дональда Трампа. Потому что у корреспондента отобрали аккредитацию в Белом доме. В CNN считают - это нарушение прав на свободу слова. А вот что ответили Трамп и компания?

Телеканал CNN решил засудить Дональда Трампа. Потому что у корреспондента отобрали аккредитацию в Белом доме. В CNN считают — это нарушение прав на свободу слова. А вот что ответили Трамп и компания?В иске телеканала CNN, кроме Дональда Трампа, еще пять человек. В том числе, глава аппарата Белого дома Джон Келли и пресс-секретарь президента Сара Сандерс.Иск уже отправлен в окружной суд Вашингтона. СNN требует от Белого дома не только немедленно восстановить аккредитацию своему корреспонденту, причем без возможности аннулировать её в будущем, но и принести публичные извинения, а еще признать, что всё это противоречит Конституции.Джима Акосту – главу корреспондентов президентского пула CNN – лишили аккредитации после пресс-конференции Трампа 7 ноября. Тот подводил итоги промежуточных выборов в Конгресс. Но журналистов интересовали совсем другие темы. Например, караван мигрантов из Центральной Америки, который движется в сторону США.Кор: Они в сотнях миль отсюда. Это нельзя назвать вторжением, как вы говоритеТрамп: Правда? Я думаю, вы должны дать мне управлять страной, а вы сами занимайтесь CNN. И, если бы вы хорошо это делали, ваши рейтинги были бы куда лучше.Кор: Могу я задать вам еще один вопрос?Трамп: Хватит! Хватит! Хватит! Питер, давай!Кор: По поводу российского расследования. Вас тревожит, что могут появиться…Трамп: Меня ничто не тревожит в российском расследовании. Это фальшивка. Хватит, положите микрофон.Кор: Господин президент, вы обеспокоены из-за обвинений, которые появляются в этом расследовании?Трамп: CNN должно быть стыдно, что вы у них работаете. Вы грубый, ужасный человек. Вы не должны работать на CNN.Поводом для лишения аккредитации стала, конечно, не сама перепалка – к такому Трампу не привыкать. А якобы то, что Акоста применил против ведущей пресс-конференции физическую силу. На сайте Белого дома появилось видео, на котором видно, что журналист не дает молодой девушке отобрать у него микрофон. Проблема в том, что впоследствии эксперты доказали – на видео была увеличена скорость, таким образом, действия Акосты выглядели более агрессивными. В оригинале – всё выглядело гораздо более мирно.Вступились за Акосту и коллеги по цеху. Ассоциация корреспондентов Белого дома полностью поддержала CNN и потребовала немедленно вернуть журналисту аккредитацию. Другие телеканалы и вовсе заявили – это атака на свободу слова и первую поправку Конституции."Это явная эскалация антижурналистской риторики, которую вел президент еще до своего избрания, во время предвыборной кампании. Это беспрецедентный случай объявления войны против журналистов и первой поправки", — возмутился Дон Шелли, глава Новостной Ассоциации Радио и Телевидения.Представители Белого дома уже заявили, что готовы отстоять свою правоту в суде. А пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс заявила – это просто жест на публику. И попытки свести старые счеты. Ведь словосочетание – "фейк ньюз", уже ставшее крылатым, Трамп впервые использовал как раз в отношении CNN.