Елизавета Туктамышева не прекращает бурную активность в
соцсетях. Российская фигуристка отвечает на самые острые вопросы болельщиков.
Спортсменка рассказала и о том, какой закон она приняла бы на месте президента
США.
Елизавета Туктамышева не прекращает бурную активность в
соцсетях. Российская фигуристка отвечает на самые острые вопросы болельщиков.
Спортсменка рассказала и о том, какой закон она приняла бы на месте президента
США.
Если бы Елизавета стала президентом США, она бы, в первую
очередь, нашла бы достойное применение бассейну у Белого дома. "Устраивала
бы большую вечеринку для всех у бассейна в Белом доме каждую неделю", -
ответила на вопрос фаната спортсменка в своем Twitter.
Напомним, ранее Туктамышева рассказала своим подписчикам о
том, с кем бы она хотела встретиться. В ответе и тогда всплыл президент США -
Елизавета призналась, что не прочь увидеть Дональда Трампа и пообещать "надрать
ему задницу" в Twitter
(известно, что Трамп много времени посвящает этой соцсети, публикуя там свои
самые громкие и зачастую скандальные заявления).
Дональд Трамп для Туктамышевой, кроме всего прочего, еще и
"партнер мечты". Елизавета как-то написала, что в случае перехода в
парное катание хотела бы с ним кататься – чтобы Трамп "выглядел еще глупее",
передает RT.
Елизавета Туктамышева в этом сезоне выиграла этап Гран-при
Skate Canada, а также стала третьей на NHK Trophy, обеспечив себе выход в финал
Гран-при. Особенно запомнилось зрителям ее показательное выступление:
спортсменка откатала номер под песню Бритни Спирс "Toxic", раздевшись
во время проката до нижнего белья.
Эксперты считают, что не стоит волноваться по поводу
активности Туктамышевой в социальных сетях. Если Елизавете удается совмещать
обычную жизнь и спорт, то за нее можно только порадоваться. Главное – что
сейчас фигуристка показывает отличные результаты.