Елизавета Туктамышева не прекращает бурную активность в соцсетях. Российская фигуристка отвечает на самые острые вопросы болельщиков. Спортсменка рассказала и о том, какой закон она приняла бы на месте президента США.

Елизавета Туктамышева не прекращает бурную активность всоцсетях. Российская фигуристка отвечает на самые острые вопросы болельщиков.Спортсменка рассказала и о том, какой закон она приняла бы на месте президентаСША.Если бы Елизавета стала президентом США, она бы, в первуюочередь, нашла бы достойное применение бассейну у Белого дома. "Устраивалабы большую вечеринку для всех у бассейна в Белом доме каждую неделю", -ответила на вопрос фаната спортсменка в своем Twitter.Напомним, ранее Туктамышева рассказала своим подписчикам отом, с кем бы она хотела встретиться. В ответе и тогда всплыл президент США -Елизавета призналась, что не прочь увидеть Дональда Трампа и пообещать "надратьему задницу" в Twitter(известно, что Трамп много времени посвящает этой соцсети, публикуя там своисамые громкие и зачастую скандальные заявления).Дональд Трамп для Туктамышевой, кроме всего прочего, еще и"партнер мечты". Елизавета как-то написала, что в случае перехода впарное катание хотела бы с ним кататься – чтобы Трамп "выглядел еще глупее",передает RT.Елизавета Туктамышева в этом сезоне выиграла этап Гран-приSkate Canada, а также стала третьей на NHK Trophy, обеспечив себе выход в финалГран-при. Особенно запомнилось зрителям ее показательное выступление:спортсменка откатала номер под песню Бритни Спирс "Toxic", раздевшисьво время проката до нижнего белья.Эксперты считают, что не стоит волноваться по поводуактивности Туктамышевой в социальных сетях. Если Елизавете удается совмещатьобычную жизнь и спорт, то за нее можно только порадоваться. Главное – чтосейчас фигуристка показывает отличные результаты.