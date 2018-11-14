Развивать туризм будем с помощью католиков. В нашей области эта религиозная община насчитывает порядка 500 человек. Сегодня все они посещают единственную католическую церковь региона - приход Святого Розария Пресвятой Девы Марии.

Развивать туризм будем с помощью католиков. В нашей области эта религиозная община насчитывает порядка 500 человек. Сегодня все они посещают единственную католическую церковь региона - приход Святого Розария Пресвятой Девы Марии. Уже в следующем году на территории храма надеются открыть культурный центр для западных паломников. Строительство объекта уже идет полным ходом. Наш регион среди иностранцев пользуется популярностью из-за большого количества религиозных святынь. И новый паломнический центр поможет развить в области еще одно направление туризма.Сергей Зуев, настоятель прихода Святого Розария Пресвятой Девы Марии: "У нас в сезон летний, особенно после чемпионата мира по футболу огромное количество поехало туристов, группы: Италия, Германия, Швеция, Словакия, Польша. Приезжают целыми группами, автобусами сюда, чтобы посмотреть наши святыни. Ну и, конечно, как люди верующие, они хотят молиться, этот храм - большой подарок для них. Они проводят здесь богослужения, какие-то встречи, рассказы".При этом, в приходе отмечают, в нашей области межконфессиональное общение налажено хорошо. В эти дни во Владимире проходит научная конференция Религия, конфессии, общество и государство: история и современность взаимоотношений. На одной площадке выступят представители всех религиозных и национальных общин области, а также чиновники разных уровней.