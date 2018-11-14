Украинская телеведущая Регина Тодоренко выступила с речью во время церемонии журнала Glamour и поблагодарила своего мужа певца Влада Топалова за поддержку и терпение. Сейчас пара с нетерпением ожидает рождение первенца.

Украинская телеведущая Регина Тодоренко выступила с речью во время церемонии журнала Glamour и поблагодарила своего мужа певца Влада Топалова за поддержку и терпение. Сейчас пара с нетерпением ожидает рождение первенца.Супруги посетили вручение премии журнала Glamour – ежегодное событие, которое собирает всех самых крупных звезд российского шоу-бизнеса. Влад Топалов и Регина Тодоренко получили награду в номинации "Пара года". Когда они поднялись на сцену, то телеведущая решила воспользоваться важным моментом и обратилась к своему мужу.Звезда рассказала, что после встречи с Топаловым она повзрослела психологически. "Влад, спасибо, что сделал меня женщиной! Наконец-то спустил меня с пальмы, где я лазила пять лет. Я привыкла путешествовать, быть неряшливой", – поделилась она.Теперь Тодоренко мечтает получить звание "Супруга года". "На самом деле, я жутчайшая жена. Я надеюсь, что в этом году я получу от тебя титул "Супруга года", спасибо, что взял меня в жены", – передает ее слова .Напомним, что Влад Топалов сделал предложение Регине Тодоренко летом 2018 года на острове Корсика. Слухи о беременности украинской телеведущей появились еще летом, однако сама она отрицала все новости и скрывала живот под бесформенной одеждой.