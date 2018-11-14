В новом выпуске ток-шоу Дмитрия Борисова Пусть говорят появилась бывшая жена певца Александра Малинина, певица Ольга Зарубина. А также были показаны кадры из Америки, где проживает их дочь Кира.

В новом выпуске ток-шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят" появилась бывшая жена певца Александра Малинина, певица Ольга Зарубина. А также были показаны кадры из Америки, где проживает их дочь Кира.Ольга Зарубина и Александр Малинин расстались более 30 лет назад, но до сих пор продолжают выяснять отношения. Не так давно артиста подал в суд на бывшую жену за то, что она обвинила его в неуплате алиментов на их общую дочь Киру. Кроме того, Малинин требовал с Зарубиной миллион рублей в качества компенсации морального вреда.Однако суд не стал удовлетворять его иск. Тем не менее, адвокат Александра Малинина намерена подать апелляцию. Между тем на шоу "пусть говорят" были показаны кадры, как в Америке живет Кира.Бросается в глаза, что она сильно изменилась: сильно похудела, перекрасилась в блондинку, а на шоу и вовсе появилась в странном парике. Очевидно, что Кира предпочитает яркий макияж. Так, в передаче Борисова она предстала с густо подведенными глазами.Кира много лет живет в Америке, она не замужем, детей нет. Кира дала интервью на английском. Она призналась, что тяжело переживала неприятие своего отца и даже думала о самоубийстве. По ее словам, она, впав в депрессию, лишилась работы и потеряла друзей. Впрочем, Кира не стала скрывать, что у нее непростые отношения и с матерью.В комментариях к шоу зрители высказали мнение, что Кира не устроилась в жизни, потому что оба родители оставили ее на произвол судьбы. Поэтому, убеждены некоторые комментаторы, у Киры могут наблюдаться проблемы с наркотиками, поэтому, по их мнению, она и могла так резко похудеть."Она психически больна. Если бы мать дала бы ей любовь и внимания, она бы не искала своего биологического отца. Тем более он ее не раз отвергал. Но она как клещ вцепилась в него. Она просто в депрессии, и сама не знает чего хочет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "А мне кажется, там проблема с наркотиками. Посмотрите на ее ввалившиеся щеки и мешки под глазами", "Молодая девушка (женщина), а выглядит как тетка((( с этим париком и синими тенями (((( Надо найти себя в жизни и РАБОТАТЬ!!!! Тогда не будет депрессии!!!!﻿", "У алкашей и наркоманов всегда кто-то другой виноват в их проблемах. Романтизация зависимости – для слабаков", "Вы посмотрите на Киру. У неё явые признаки депрессии, и это действительно опасно. А то что она так сильно похудела, лишь ещё одно доказательство.((( дай бог справиться с недугом...﻿" – высказались обеспокоенные зрители.