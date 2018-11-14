Бывший сотрудник московского уголовного розыска Сергей Ломов рассказал о событиях того рокового дня, когда был убит музыкант Игорь Тальков. Мужчина поделился воспоминаниями в интервью одному из телеканалов.

Бывший сотрудник московского уголовного розыска Сергей Ломов рассказал о событиях того рокового дня, когда был убит музыкант Игорь Тальков. Мужчина поделился воспоминаниями в интервью одному из телеканалов.Ломов рассказал, что никакого умысла убивать Талькова не было ни у Игоря Малахова, ни у Валерия Шляфмана: трагедия произошла по ужасной случайности. "Это была обычная склока, которая переросла в грязную драку… Цепь трагических случайностей. Все хотят найти какой-то умысел, но на самом деле это была простая грязная склока, которая переросла в потасовку", – сказал он.Сергей также добавил, что Тальков сам принял участие в драке. "Он тоже небезучастен к той драке", – передает его слова . Ломов отметил, что оружие, из которого был произведен выстрел, принадлежало охраннику и бывшему гражданскому мужу певицы Азизы Игорю Малахову.Ранее пресс-служба Следственного комитета сообщила о том, что расследование дела об убийстве Игоря Талькова было возобновлено. Главным подозреваемым является концертный директор Валерий Шляфман. Его обвиняют в совершении убийства по неосторожности. С 1992 года мужчина проживает в Израиле.Напомним, что знаменитый исполнитель Игорь Тальков был застрелен 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта "Юбилейный". Инцидент произошел во время конфликта, возникшего между охранниками музыканта, его концертным директором Валерием Шляфманом и телохранителем певицы Азизы Игорем Малаховым.