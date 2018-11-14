ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное устанавливает местонахождение пропавшей без вести Доброжелановой Эвелины Евгеньевны, 10.09.2007 года рождения...

ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное устанавливает местонахождение пропавшей без вести Доброжелановой Эвелины Евгеньевны, 10.09.2007 года рождения, проживающей в г. Москве, которая 13 ноября 2018 года ушла из дома на Елецкой улице и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 11-12 лет, рост 155-156 см, среднего телосложения, волосы русые, короткие с розовыми прядями.Была одета: куртка темно-синего цвета, спортивные штаны черного цвета с красными полосами, кроссовки розово-фиолетового цвета, шарф бордового цвета, шапка.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – 112).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22