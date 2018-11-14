Этот мужчина - мошенник. Пообещал одной женщине освободить от уголовного преследования её сыновей. С другой успел взять 320-ть тысяч рублей за получение жилья вне очереди.

Этот мужчина - мошенник. Пообещал одной женщине освободить от уголовного преследования её сыновей. С другой успел взять 320-ть тысяч рублей - за получение жилья вне очереди. В доверие втирался, представляясь сотрудником надзорного ведомства.Задержанному 60 лет. Он - житель Владимира. И ранее уже был судим.Если Вы или Ваши знакомые тоже стали жертвой преступной деятельности данного гражданина, сообщите об этом в полицию по телефону: 8 (4922) 32-64-05 .