Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации платы за коммунальные услуги в 2019 году в связи с планируемым повышением НДС. Индексация тарифов пройдет в два этапа: с 1 января - на 1,7%, а с 1 июля - еще на 2,4%.

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации платы за коммунальные услуги в следующем году.Решение было принято в связи с повышением налога на добавленную стоимость. С 1 января налог вырастет на два процента — с 18 до 20%. Как отмечается в документе, повышение тарифов ЖКХ пройдет в два этапа: с 1 января — на 1,7%, а с 1 июля — еще на 2,4%.В кабинете министров пояснили, что это делается для того, чтобы индексация тарифов ЖКХ не превысила обычный уровень, несмотря на рост НДС. До сих пор тарифы повышались только один раз в год в среднем на 4 процента. Обычно это происходило 1 июля. В 2019 году этот показатель составит 4,1%, уточняет РИА Новости.В августе президент России Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость до 20%. По мнению экспертов, это позволит собирать в бюджет дополнительно 600 миллиардов рублей ежегодно.