Днем 14 ноября на пересечении улиц Фурманова и 8 Марта в Екатеринбурге внедорожник Honda CR-V на огромной скорости вылетел на тротуар, где сбил 29-летнюю женщину и двухлетнего ребенка в коляске. До этого под колеса нарушителя попал другой случайный прохожий, 36-летний мужчина. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье Покушение на убийство.

Днем 14 ноября на пересечении улиц Фурманова и 8 Марта в Екатеринбурге внедорожник Honda CR-V на огромной скорости вылетел на тротуар, где сбил 29-летнюю женщину и двухлетнего ребенка в коляске. До этого под колеса нарушителя попал другой случайный прохожий, 36-летний мужчина. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".Как полагает следствие, 50-летний водитель внедорожника Honda CR-V сбивал людей на тротуаре намеренно. Его действия "не были продиктованы сложившейся дорожной обстановкой и не были обусловлены технической неисправностью или недостаточной водительской квалификацией", передает со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.В результате аварии 36-летний мужчина, ставший первой жертвой неадекватного водителя, получил открытый перелом голени и закрытые переломы плеча и предплечья. На записи камеры видеорегистратора другого участника движения видно, что прохожий пытался отскочить от несущегося автомобиля и его задело по касательной. От удара его отбросило в сторону крыльца.У 29-летней женщины оказался сломан позвоночник. У ее двухлетнего сына – открытая черепно мозговая травма. Врачи прооперировали мальчика, он находится в коме в крайне тяжелом состоянии.Отмечается, что беспредельщик, устроивший кровавое ДТП в центре Екатеринбурга, уже попадал в серьезную аварию в феврале 2018 года. Тогда это сошло ему с рук, передает портал . Точных обстоятельств произошедшего не разглашается, однако известно, что тогда у автомобиля оказались разбит весь капот.