В минувший вторник грузовик в Керчи протаранил теплотрассу и повредил ее. Самосвал был оставлен на месте происшествия до утра, чтобы остудить трубу. Сегодня все работы по устранению последствий аварии планируется закончить. Без тепла остались 55 многоквартирных домов, 2 школы и 2 детских сада.

Грузовик в Керчи протаранил теплотрассу и повредил ее. Инцидент произошел еще вчера, 13 ноября, однако самосвал было решено оставить до сегодняшнего утра, чтобы остудить трубу. Все работы по устранению последствий аварии планируется завершить до конца дня.Сегодня в Керчи прохладно — 4 градуса тепла. В настоящее время не отапливаются 55 многоквартирных домов, 2 школы, уроки в которых были сокращены, и 2 детских сада, где вышли из положения при помощи электрических обогревателей.