Бывший
руководитель избирательного штаба и экс-депутат Верховной рады Тарас
Черновол уверен: украинская армия должна войти в Москву и провести парад
на Красной площади. Такое заявление политик сделал, комментируя
состоявшиеся в минувшее воскресенье выборы глав самопровозглашенных
Донецкой и Луганской республик.
Бывший
руководитель избирательного штаба и экс-депутат Верховной рады Тарас
Черновол уверен: украинская армия должна войти в Москву и провести парад
на Красной площади. Такое заявление политик сделал, комментируя
состоявшиеся в минувшее воскресенье выборы глав самопровозглашенных
Донецкой и Луганской республик.
По
его словам, просто так оккупировать территории республик Украина не
может. "Потому что закончить блицкриг необходимо не в Донецке, а на
Красной площади в Москве", – цитирует бывшего депутаты Верховной рады
.
Тем
не менее, отметил он, к такому развитию событий Киев пока не готов. А
раз так, заявил Черновол, то украинские власти должны воздействовать на
ситуацию дипломатическими и санкционными методами.
Убеждения одиозного экс-депутаты разделяют многие политики на Украине, полагает член Симферопольского городского совета Степан Кискин. В эфире радио Sputnik
он напомнил, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко однажды
призывала бомбить Донбасс ядерным оружием. "Во власти там практически
нет нормальных людей, они там все с ума посходили, судя по этим заявлениям", – заявил он.
По его мнению, господствующая на Украине бандеровская
идеология приведет к очередной революции и распаду страны. Заявления
Черновола депутат назвал настоящим фашизмом, толкающим государство к
войне.
Напомним,
ранее Россия ввела санкции против украинских юридических и физических
лиц. В Киеве на шаг Москвы отреагировали крайне нервно и призвали
готовиться к войне. "Впереди у нас долгие годы противостояния с
путинским режимом. Легкой победы и возврата Крыма и Донбасса не будет", –
написал на своей странице в Facebook депутат Верховной рады Антон Геращенко.