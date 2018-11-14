Бывший руководитель избирательного штаба и экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол уверен: украинская армия должна войти в Москву и провести парад на Красной площади. Такое заявление политик сделал, комментируя состоявшиеся в минувшее воскресенье выборы глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

Бывшийруководитель избирательного штаба и экс-депутат Верховной рады ТарасЧерновол уверен: украинская армия должна войти в Москву и провести парадна Красной площади. Такое заявление политик сделал, комментируясостоявшиеся в минувшее воскресенье выборы глав самопровозглашенныхДонецкой и Луганской республик.Поего словам, просто так оккупировать территории республик Украина неможет. "Потому что закончить блицкриг необходимо не в Донецке, а наКрасной площади в Москве", – цитирует бывшего депутаты Верховной радыТемне менее, отметил он, к такому развитию событий Киев пока не готов. Араз так, заявил Черновол, то украинские власти должны воздействовать наситуацию дипломатическими и санкционными методами.Убеждения одиозного экс-депутаты разделяют многие политики на Украине, полагает член Симферопольского городского совета Степан Кискин. В эфире радио Sputnikон напомнил, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко однаждыпризывала бомбить Донбасс ядерным оружием. "Во власти там практическинет нормальных людей, они там все с ума посходили, судя по этим заявлениям", – заявил он.По его мнению, господствующая на Украине бандеровскаяидеология приведет к очередной революции и распаду страны. ЗаявленияЧерновола депутат назвал настоящим фашизмом, толкающим государство квойне.Напомним,ранее Россия ввела санкции против украинских юридических и физическихлиц. В Киеве на шаг Москвы отреагировали крайне нервно и призвалиготовиться к войне. "Впереди у нас долгие годы противостояния спутинским режимом. Легкой победы и возврата Крыма и Донбасса не будет", –написал на своей странице в Facebook депутат Верховной рады Антон Геращенко.