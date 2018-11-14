Волонтеры отряда «Лизы Алерт» поделились хорошей новостью

Волонтеры отряда «Лизы Алерт» поделились хорошей новостьюВолонтеры отряда «Лизы Алерт» поделились хорошей новостью. Им удалось найти бабушку, которая пропала накануне в Коврове.13 ноября к поисковикам обратились близкие 67-летней пенсионерки, которая ушла погулять днем 12 ноября и не вернулась домой. На тот момент бабушка была на улице уже полтора дня.«Медлить было нельзя! Мы запустили информационное оповещение, вечером начали работать автономные группы на патруль и оклейку», - рассказывают поисковики.Около 11 часов вечера патрульная группа смогла найти Татьяну Ефимовну на одной из улиц, замершую и очень уставшую. А уже через 20 минут инфоргу позвонил неравнодушный мужчина, увидевший ориентировку в соцсетях и узнавший в ней женщину, с которой повстречался у своего дома. Именно у этого дома бабушка и нашли.Волонтеры благодарят всех участников поиска и неравнодушных людей.