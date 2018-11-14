С наступлением холодов без отопления остались сразу шесть многоэтажных домов поселка Лесное озеро в Московской области. Причина - неполадки в оборудовании котельной. По словам местных жителей, без крупных перебоев вот уже несколько лет не обходится ни один отопительный сезон.

С наступлением холодов без отопления остались сразу шесть многоэтажных домов поселка Лесное озеро в Московской области. Причина — неполадки в оборудовании котельной. По словам местных жителей, без крупных перебоев вот уже несколько лет не обходится ни один отопительный сезон.Похоже, что не самое простое слово "обогреватель" малыш произнесет первым. Папа и мама по очереди следят за тем, чтобы Витя играл как можно ближе к единственному источнику тепла, ведь батареи центрального отопления в квартире едва теплые."Та комната вообще холодная, просто ледяная. Переживаем за здоровье ребенка. Особенно сейчас, когда сезон прививок, холодно, нельзя чтобы болел", — говорит Сергей Иванов.У соседей дети уже простудились после того, как накануне во всем поселке Лесное озеро на сутки полностью отключали тепло.Попасть на прием к директору муниципального предприятия, обслуживающего поселковую котельную, непросто. В то время, как секретарь оттесняет съемочную группу в сторону, сам директор созывает экстренное совещание.Совещание продолжается 15 минут. Но секретарь так и не выходит из кабинета генерального директора. Ждем еще 15 минут и осторожно стучим в дверь. В ответ немедленно раздается: "Без доклада не входить! Проходит еще полчаса.- Господин генеральный директор, поговорите, пожалуйста, с нами! Ситуация экстренная, люди замерзают.- Я секретарь генерального директора и официально вам заявляю…Из официального заявления секретаря генерального директора становится ясно, что поселок замерзает из-за неисправности оборудования котельной. По словам жителей, без объявления о поломках здесь уже несколько лет не обходится ни один отопительный сезон.Одно можно сказать, а точнее, увидеть наверняка: внутри здания все-таки удается поддерживать нормативную температуру. Похоже, что комфорту самих сотрудников и местной коллекции пальм ничего не угрожает. После очередного похода к котельной общий сбор во дворе. На лицах людей улыбки."Это уже, наверное, нервное. Мы жаловались, писали. Улыбаемся, потому что в очередной раз так", — объясняет Алена Галицкая.В это действительно сложно поверить, но факт — вещь упрямая. В преддверии зимы без нормального отопления остались не только шесть многоэтажных домов, но и детский сад, в который привозят детей со всех окрестных поселков и деревень. Что на самом деле происходит с теплоцентралью, неизвестно. Отчаявшись прорвать глухую оборону режимного предприятия собственными силами, жители собираются обратиться за помощью в прокуратуру.