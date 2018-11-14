У дома 19 на Большой Тульской в Москве с эстакады Третьего транспортного кольца вылетел внедорожник Range Rover. Машина упала на парковку под ТТК. Автомобиль получил серьезные повреждения. Травмирован и его водитель.

У дома 19 на Большой Тульской в Москве с эстакады Третьего транспортного кольца вылетел внедорожник Range Rover Freelander. Машина упала на парковку под ТТК. Автомобиль получил серьезные повреждения. Травмирован и его водитель.С места происшествия он госпитализирован, сообщает телеканал "Россия".