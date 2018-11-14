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бывшего депутата Верховной рады Украины Тараса Черновола про блицкриг
на Москву не остались незамеченными в российской столице. По словам
депутата Госдумы Натальи Поклонской, такой шаг приведет к уничтожению действующего режима на Украине.
Заявления
бывшего депутата Верховной рады Украины Тараса Черновола про блицкриг
на Москву не остались незамеченными в российской столице. По словам
депутата Госдумы Натальи Поклонской, такой шаг приведет к уничтожению действующего режима на Украине.
Парламентарий
посоветовала всем сторонникам военных походов на Москву получше изучать
историю. "Забыли, чем и где заканчивались все блицкриги, направленные
против России?" – задалась вопросом законодатель и тут же ответила, что
все блицкриги против России заканчивались в столицах агрессоров. Слова
депутата передают РИА Новости.
При этом Поклонская уверена, что "измученный" такими политиками" народ Украины ждет падения нынешнего политического режима Незалежной. Она не исключила, что заявления подобные тому, что сказал Черновол, приведут рано или поздно к краху постмайданной власти.
По словам депутата, столь провокационные заявления обернутся в итоге против самого Киева. Она уверена, что слова Черновола вряд ли подбодрят даже самых отчаянных киевских фантазеров.
Напомним,
бывший депутат Верховной рады и экс-руководитель избирательного штаба
Виктора Януковича Тарас Черновол заявил, что украинская армия должна
провести парад на Красной площади в Москве. Именно в российской столице
должна завершиться война в Донбассе, полагает он.
Политик
отметил, что просто так оккупировать территории республик Украина не
может. "Потому что закончить блицкриг необходимо не в Донецке, а на
Красной площади в Москве", – сказал он, но тут же признав, что пока к
открытому конфликту с Россией Украина не готова, а раз так, то
необходимо действовать дипломатическими методами.