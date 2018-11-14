Заявления бывшего депутата Верховной рады Украины Тараса Черновола про блицкриг на Москву не остались незамеченными в российской столице. По словам депутата Госдумы Натальи Поклонской, такой шаг приведет к уничтожению действующего режима на Украине.

Заявлениябывшего депутата Верховной рады Украины Тараса Черновола про блицкригна Москву не остались незамеченными в российской столице. По словамдепутата Госдумы Натальи Поклонской, такой шаг приведет к уничтожению действующего режима на Украине.Парламентарийпосоветовала всем сторонникам военных походов на Москву получше изучатьисторию. "Забыли, чем и где заканчивались все блицкриги, направленныепротив России?" – задалась вопросом законодатель и тут же ответила, чтовсе блицкриги против России заканчивались в столицах агрессоров. Словадепутата передают РИА Новости.При этом Поклонская уверена, что "измученный" такими политиками" народ Украины ждет падения нынешнего политического режима Незалежной. Она не исключила, что заявления подобные тому, что сказал Черновол, приведут рано или поздно к краху постмайданной власти.По словам депутата, столь провокационные заявления обернутся в итоге против самого Киева. Она уверена, что слова Черновола вряд ли подбодрят даже самых отчаянных киевских фантазеров.Напомним,бывший депутат Верховной рады и экс-руководитель избирательного штабаВиктора Януковича Тарас Черновол заявил, что украинская армия должнапровести парад на Красной площади в Москве. Именно в российской столицедолжна завершиться война в Донбассе, полагает он.Политикотметил, что просто так оккупировать территории республик Украина неможет. "Потому что закончить блицкриг необходимо не в Донецке, а наКрасной площади в Москве", – сказал он, но тут же признав, что пока коткрытому конфликту с Россией Украина не готова, а раз так, тонеобходимо действовать дипломатическими методами.