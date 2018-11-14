В Мурманской области провели креативное мероприятие по профориентации для юных мурманчан. В одном из ТРЦ им предложили различные костюмы, чтобы желающие могли примерить на себя тот или иной образ – например, полицейского или заключенного. Однако такой творческий подход оценили не все.

В Мурманской области провели "полицейское" мероприятие по профориентации для юных мурманчан и подошли к этому весьма креативвно.На территории одного из торгово-развлекательных центров мальчикам, девочкам и их родителям предложили различные костюмы, чтобы желающие могли "примерить на себя" тот или иной образ – например, полицейского или заключенного.Кроме того, с детьми провели беседы по профориентации сотрудник Центра профессиональной подготовки УМВД по Мурманской области Ксения Смирнова, замначальника экспертно-криминалистического центра УМВД Антон Верхотуров и представитель общественности Сергей Подопригайлов.Также администрацией торгового центра желающих детей и их родителей пригласили на мастер-класс по составлению фотороботов и распутывание загадок в детективном квесте. Подростки также снимали отпечатки пальцев с предметов и соревновались в физической подготовке, сообщает пресс-служба областного управления полиции.Однако идею переодеть детей, в частности, в заключенных в тюремных робах оценили далеко не все: в соцсетях разгорелся скандал.В результате и начальник областного УМВД, и Следственный комитет решили провести проверку по факту проведения мероприятия по профориентации в торгово-развлекательном центре Мурманска.В ходе проверки планируется дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за его организацию, а виновных привлечь к строгой дисциплинарной ответственности.При этом отмечается, что сотрудники полиции костюмы, из-за которых и разгорелся скандал, участникам мероприятия не предоставляли, передает РИА Новости.Аналогичное поручение дал своим сотрудникам и прокурор региона Василий Щербаков, и руководитель следственного комитета Заполярья Андрей Ефремов, пишет "КП. Мурманск".