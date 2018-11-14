Мужчина похитил инструменты для сборки мебели, планируя в дальнейшем их продать.

8 ноября текущего года в дежурную часть МО МВД России по ЗАТО г. Радужный обратились представители одного из местных производственных предприятий, сообщившие о хищении из помещений шести скобозабивных мебельных пистолетов и электролобзика. Сумма причиненного ущерба превысила 16 000 рублей.Сотрудниками уголовного розыска «по горячим следам» был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность и задержали подозреваемого, 40-летнего безработного местного жителя.В содеянном задержанный сознался.Установлено, что подозреваемый, дождавшись пока основная часть рабочих разойдется по домам, проник в помещение производства, поджог деревянный поддон, имитируя пожар, и, пока проводилась эвакуация оставшегося персонала, похитил строительные пистолеты и скрылся.Похищенное имущество было изъято полицейскими.В отношении подозреваемого следственным отделом МО МВД России по ЗАТО г. Радужный было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение).Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудниками полиции проводится проверка на причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.На время следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.