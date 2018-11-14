В Белом доме новые назначения. Владимир Сипягин начал укомплектовывать штат своей команды. Сегодня официально объявлено, кто будет рулить жилищно-коммунальным хозяйством области. В преддверии зимы это особенно важно.

В Белом доме новые назначения. Владимир Сипягин начал укомплектовывать штат своей команды. Сегодня официально объявлено, кто будет "рулить" жилищно-коммунальным хозяйством области. В преддверии зимы это особенно важно. Департамент Жилищно-коммунального хозяйства области, вместо не вернувшегося из отпуска Глеба Серёгина, как и следовало ожидать, возглавил однопартиец Сипягина - Илья Потапов. На работу в областную администрацию он пришёл в октябре, на должность заместителя директора департамента ЖКХ, с перспективой повышения. И если Потапов - фигура в области достаточно известная, то вот Александр Байер - человек для Владимирского края новый. С 14 ноября именно он будет исполнять обязанности первого заместителя главы региона по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики. С приставкой "врио" - до согласования его назначения в Законодательном собрании. Байер пришёл на смену Лидии Смолиной, которая в течение пяти лет курировала ЖКХ области. О новом человеке в команде Владимира Сипягина известно, что последние три года он являлся заместителем губернатора Нижегородской области. Уроженец города Караганды руководил финансовой службой местного водоканала, а также возглавлял Нижегородский водоканал.Ольга Петрова, председатель комитета общественных связей и СМИ областной администрации: "С 14 ноября 2018 года глава 33-го региона назначил Александра Байера врио первого заместителя губернатора Владимирской области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики. С приставкой "врио" он будет работать до согласования его назначения на должность в установленном областным законодательством порядке".Сам губернатор на публичных мероприятиях рассказывает, что своих замов он будет представлять постепенно. Часть новых управленцев с прессой познакомят на этой неделе, часть на следующей. По всей вероятности, одним из вице-губернаторов станет и Аркадий Боцан-Харченко. Он, скорее всего, будет отвечать за информатизацию, связь и телекоммуникации. Напомню, в команде Светланы Орловой этот пост занимал Серей Невзоров.