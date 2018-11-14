В Таганроге Range Rover сбил девушку, переходящую дорогу по зебре. Пешеход, увидев приближающийся автомобиль, запаниковала и побежала, а водитель машины, в свою очередь, вывернул руль на обочину в безуспешной попытке избежать столкновения.

Вчера, 13 ноября, в Таганроге на улице Лизы Чайкиной Range Rover сбил девушку, переходящую дорогу по "зебре".Было холодно. По асфальту, покрытому снегом и льдом, под знаком "не более 40 км/ч", мчалась машина, значительно превышая скорость. В этот момент дорогу переходили пешеходы. Приближение автомобиля они заметили поздно. Находившаяся на "зебре" девушка запаниковала и побежала. Водитель, в свою очередь, понимая, что не успеет затормозить, вывернул руль в безуспешной попытке избежать столкновения.Авария произошла в считанных сантиметрах от тротуара, когда внедорожник настиг бегущую девушку. От удара ее отбросило в сторону, а водитель сумел остановиться лишь через несколько десятков метров.Пользователи местных сообществ, комментируя аварию, отмечают, что пострадавшая отделалась ушибами: "С девочкой все в порядке, слава богу, переломов нет."