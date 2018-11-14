Интернет-пользователи почти два года наблюдают за противостоянием охранников художественного музея Ономити в префектуре Хиросима и двух котов, которые с лета 2016 года пытаются проникнуть в здание. Животные прославились на весь мир, но своей цели пока не достигли.

Интернет-пользователи почти два года наблюдают за противостоянием охранников художественного музея Ономити в префектуре Хиросима и двух котов, которые с лета 2016 года пытаются проникнуть в здание. Животные прославились на весь мир, но своей цели пока не достигли, сообщает Fox News.Забавно, что черный кот впервые попытался проникнуть в музей в тот момент, когда там проходила выставка фотографий домашних животных. Кота не пустил охранник, однако четвероногий любитель искусства не отчаялся. Он поселился возле музея и с тех пор регулярно пытается попасть в здание.Со временем у черного кота появился рыжий сородич-напарник.Представители музея официально назначили животных талисманами экспозиции и даже выпустили сувениры в виде черного и рыжего котов. Хроника их похождений публикуется в официальном "Твиттере" музея.『一番のり』（H300215）※スタッフ撮影の美術館周辺の猫スナップをご紹介します。にゃんとも猫だらけニャン（ep1.5・不定期配信） #尾道 #尾道市立美術館 #猫 #黒猫 #にゃんとも猫だらけ #cat pic.twitter.com/A2OJ3PfEbJ— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) 15 февраля 2018 г.警備員さん「チケットない方はダメ」。黒猫様「あにゃー」 pic.twitter.com/X9Chynkm5V— むくすけ (@mukusuke) 26 июня 2016 г.映像『ひらけ、ごまニャ！』（H291207）※スタッフ撮影の美術館周辺の猫スナップをご紹介します。にゃんとも猫だらけニャン（ep1.5・不定期配信） #尾道 #尾道市立美術館 #猫 #黒猫 #にゃんとも猫だらけ pic.twitter.com/6HSorWUQui— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) 10 декабря 2017 г.A museum in Japan spends most of its day refusing entry to 2 cats trying to get in @bijutsu1 pic.twitter.com/WK4M3Y51hc— Rajiv (@jiffington) 13 ноября 2018 г.notice : about photographs and animations in our Twitter, we have a lot of inquiries. If cats and persons are contents finding happiness, please use them freely. In addition, please tell us when a media uses them. pic.twitter.com/Hz5lZ9KZZR— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) 14 ноября 2018 г.『甘えてる⁈ spoiled cat 』（H301109）スタッフ撮影の美術館周辺の猫スナップをご紹介。（spin off 2018、不定期配信） #尾道 #千光寺公園 #尾道市立美術館 #猫 #黒猫 #cat #onomichi pic.twitter.com/qDyt0n9vkQ— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) 11 ноября 2018 г.