Злоумышленник, работавший в службе инкассации, проходил по торговому залу магазина, когда увидел лежащий на полу кошелек. Подозреваемый забрал его себе...
Сотрудники ОУР ОМВД России по району Замоскворечье задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в краже кошелька.
В полицию поступило заявление от 57-летней москвички. Она сообщила, что в торговом зале одного из магазинов на улице Щипок выронила кошелек с денежными средствами, который впоследствии не нашла.
В результате оперативно-розыскных мероприятий по адресу торговой организации сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Похищенное изъято и возвращено владелице.
Установлено, что злоумышленник, работавший в службе инкассации, проходил по торговому залу магазина, когда увидел лежащий на полу кошелек. Подозреваемый толкнул его ногой, после чего подобрал.
В настоящее время мужчина уволен из организации.
Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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