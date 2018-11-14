Злоумышленник, работавший в службе инкассации, проходил по торговому залу магазина, когда увидел лежащий на полу кошелек. Подозреваемый забрал его себе...

Сотрудники ОУР ОМВД России по району Замоскворечье задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в краже кошелька.В полицию поступило заявление от 57-летней москвички. Она сообщила, что в торговом зале одного из магазинов на улице Щипок выронила кошелек с денежными средствами, который впоследствии не нашла.В результате оперативно-розыскных мероприятий по адресу торговой организации сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Похищенное изъято и возвращено владелице.Установлено, что злоумышленник, работавший в службе инкассации, проходил по торговому залу магазина, когда увидел лежащий на полу кошелек. Подозреваемый толкнул его ногой, после чего подобрал.В настоящее время мужчина уволен из организации.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61