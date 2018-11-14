Сборная России по Ашихара-каратэ на чемпионате мира в Казахстане вернула себе звание сильнейшей на планете. Итоги турнира и перспективы развития этого вида единоборств оценил главный тренер национальной команды и руководитель клуба Ашихара-каратэ АРЕТИ Валерий Рыжков.

Сборная России по Ашихара-каратэ на чемпионате мира в Казахстане вернула себе звание сильнейшей на планете. Итоги турнира и перспективы развития этого вида единоборств оценил главный тренер национальной команды и руководитель клуба "Ашихара-каратэ АРЕТИ" Валерий Рыжков.- Разрешите Вас поздравить с победой сборной на чемпионате мира. Вы довольны итогами турнира?- Спасибо. Приятно, что формально титул снова у нас, но несмотря на то, что в 2012 году мы отдали звание чемпиона спортсменам Румынии, мы оставались сильнейшей командой мира. Откровенно говоря, последние чемпионаты проходили в Румынии при абсолютном большинстве их команды и с преобладанием местных судей. В итоге с минимальным преимуществом они становились первыми. Я доволен, что мы стали чемпионами мира официально, но, по сути, мы были ими всегда.- А что помогает нашей сборной быть сильнейшей командой мира?- Ответ на этот вопрос в истории появления и развития стиля в России. У нас система Ашихара-каратэ появилась в 1991 году, а в 1995 году Игорем Макаровым, главой МГК "ИТЕРА" (ныне "АРЕТИ") был основан клуб, который теперь называется "Ашихара-каратэ "АРЕТИ". Стиль понравился Игорю Макарову, бывшему спортсмену, мастеру спорта международного класса по велоспорту, всегда поддерживающему спортивный образ жизни. С момента создания клуб разработал и ввел систему мотивации бойцов и систему интенсивных и эффективных тренировок при непосредственном участии сына основателя стиля, президента организационного комитета Ашихара-каратэ — Канче Ашихара Хиденори. Наши спортсмены регулярно посещают "материнское" додзе стиля в Японии и принимают у себя и самого Канче Ашихара Хиденори. Такая система и неустанная работа наших спортсменов дают идеальный сплав, который и лежит в основе побед.- Что отличает этот стиль от других видов единоборств?- Для ответа необходим небольшой экскурс в историю. Стиль создал Хидеюки Ашихара, который с детства стал активно изучать сразу несколько разных базовых стилей. Он всегда стремился к изучению наиболее эффективных направлений борьбы, ставящих своей задачей практику поединка в полном контакте. Это стремление привело его к стилю Кекусинкай, к легенде мирового каратэ – Масутацу Ояме. Так как Хедеюки, несмотря на молодость, уже обладал большими знаниями и был незаурядным спортсменом, он оказался среди учеников "Внутренней школы" – элитарной группы лучших мастеров Кекусинкай, наиболее приближенных к Ояме. В конце 1970-х годов он успешно выполняет один из знаменитых тестов Масутацу Оямы – проведение 300 поединков с различными соперниками в течение трех дней подряд. Его заслуги оцениваются крайне высоко – Хидеюки Ашихара присваивается 8-й дан Кекусинкай. Однако, Ашихара считал, что Ояма остановил ход преобразований внутри самой организации Кекусинкай, и вскоре ушел от него. Мастер в течении продолжительного времени наблюдал за тем, как проводят свои поединки в полном контакте лучшие японские бойцы. В процессе наблюдения он выявил и отобрал только ту технику, которая наиболее часто и эффективно применялась бойцами. В результате в 1980 году родился прикладной и весьма эффективный стиль – Ашихара-каратэ, использующий кроме ударной техники захваты, броски, подсечки. Все удары направлены на движения и уклонения. То есть, после каждого удара человек должен двигаться из стороны в сторону. Стиль оказался очень эффективен, подобный успех был обусловлен тем, что мастер Ашихара сумел перенести арсенал бросков айкидо и дзюдо на жесткий стиль спарринга Кекусинкай. Полицейские и бойцы спецподразделений из многих стран активно используют этот стиль при подготовке и в работе. Хидеюки Ашихара много лет является главным инструктором Высшей полицейской академии в Токио, им написаны две книги – "Боевое каратэ" и "Самое боевое каратэ".- Так клуб "Ашихара каратэ АРЕТИ" оказался в тренде...- Да, и он полновесно функционирует и развивается. К нам постоянно приходит талантливая молодежь, с которой мы стараемся работать максимально плотно. Ашихара-каратэ, как и любой другой стиль, имеет в основе философию, направленную не на агрессию, а на противостояние ей. В отличие же от других стилей он формирует быстрое мышление. Все это мы закладываем в наших воспитанников. В этом году бойцы клуба также составляли почти половину нашей сборной и завоевали большую часть медалей чемпионата мира.- Игорь Макаров по-прежнему принимает участие в жизни клуба?- Самое непосредственное. Один из основных центров подготовки спортсменов находится на территории главного офиса компании "АРЕТИ", нам стараются создать оптимальные условия для тренировок. Да и наше нынешнее выступление было организовано при непосредственной поддержке Игоря Макарова. Кстати, в 2005 году Игорь Макаров получил из рук Канче Ашихара Хиденори третий дан Ашихара-каратэ за его вклад в развитие стиля в России.- В этой связи не могу традиционно не спросить о планах на будущее?- Даже после успеха на чемпионате мира для нас ничего не поменялось – мы также тренируемся и стараемся выступать на большинстве российских и международных турниров, давая нашим воспитанникам бесценную практику. Мы ездим на сборы и стараемся плотно общаться с Канче Ашихара Хиденори. И намерены удержать звание сильнейших в мире.