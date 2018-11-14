Вдова музыканта Игоря Талькова впервые высказалась после возобновления следствия по делу об убийстве супруга. Теперь у Татьяны Тальковой появилась надежда, что преступление, совершенное 27 лет назад, будет наконец-то раскрыто.

Вдова музыканта Игоря Талькова впервые высказалась после возобновления следствия по делу об убийстве супруга. Теперь у Татьяны Тальковой появилась надежда, что преступление, совершенное 27 лет назад, будет наконец-то раскрыто.Татьяна Талькова уже посетила Следственный комитет, где ознакомилась со всеми экспертизами, представленными в деле. Она отметила, что подписала документы о неразглашении информации, и не может рассказать конкретные детали. Однако женщина надеется, что в деле появятся новые обстоятельства, передает РИА ."Ничего не могу сказать, нет никакой информации, уверенности, есть только надежда. Вы знаете, я наивный, наверное, человек, я всё равно верю в справедливость. Но в любом случае, такая вот волна через 27 лет, она придаёт мне уверенности и оптимизма", – рассказала Татьяна Талькова в интервью изданию Life.ru.Напомним, что знаменитый исполнитель Игорь Тальков был убит выстрелом из пистолета 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта "Юбилейный".