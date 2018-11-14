Пока в качестве временно исполняющего обязанности

Пока в качестве временно исполняющего обязанностиУказом главы 33 региона Владимира Сипягина временно исполняющим обязанности первого заместителя главы региона по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики стал Александр Байер. Об этом стало известно сегодня, 14 ноября.В пресс-службе Белого дома сообщили, что раньше Байер был вице-губернатором Нижегородской области. Этот пост он занимал с 2015 года.Приставка «временно исполняющий обязанности» в должности нового вице-губернатора Александра Байера исчезнет, если его кандидатуру согласует ЗакСобрание.