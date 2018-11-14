14.11.2018

2018-11-14 19:31:17

Виден дым: В московском метро произошел сбой

На станции "Дубровка" Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии Московского метрополитена произошел сбой, передает "Говорит Москва" со ссылкой на пассажиров столичной подземки. Сообщается, что людей вывели из поезда. Под составом виден дым. Обстоятельства случившегося устанавливаются.