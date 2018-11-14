Экзамен на американское гражданство:
- Родились?
- Да, сэр.
- Я спрашиваю, где вы родились?
- В России.
- Какая часть?
- Я весь там родился.
- Почему вы оставили Россию?
- Я не мог взять ее с собой.
- Ваш бизнес?
- Паршивый.
- Где находится Вашингтон?
- Он уже умер.
- Вы обязуетесь поддерживать Конституцию США?
- Ну что вы, сэр! Почему опять я? Неужели нельзя найти кого-нибудь другого? У меня жена и четверо детей. Мне надо их содержать.
- Окей. Благодарю вас. Вы успешно ответили на все вопросы.
еще анекдот!