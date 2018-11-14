Сокращение произошло по инициативе Александра Яневского

Сокращение произошло по инициативе Александра ЯневскогоВладимир Сипягин уволил заместителя руководителя аппарата администрации Александра Яневского. Об этом сообщили в Белом доме.Пресс-секретарь губернатора уточняет, что увольнение произошло по инициативе самого Александра Сергеевича.За короткое время глава региона уволил пять своих заместителей - буквально вчера свой пост покинула вице-губернатор Лидия Смолина, курирующая ЖКХ. До этого Сипягин освободил от должностей Сергея Невзорова, отвечавшего за информатизацию, зама по социальной политике Михаила Колкова, «строителя» Рената Чагаева, а также первого заместителя губернатора Алексея Конышева, следящего за промышленностью и экономикой.