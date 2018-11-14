Называется она «Мораторий на крови»

Называется она «Мораторий на крови»Во Владимирской областной библиотеке пройдет презентация книги Марка Фурмана. Называется она «Мораторий на крови». Мероприятие начнется в 16:30 16 ноября.Роман-реквием автор посвятил смертной казни по отношению к серийным убийцам, террористам и сексуальным маньякам. Сюжет романа основан на документальных материалах.Марк Айзикович подчеркивает мысль о том, что мораторий на смертную казнь – это «замешанный на крови гуманизм».Читателям этой книги предлагают ответить на сложный вопрос: пришли ли те времена, о которых написал Солженицын: «Бывают времена, когда для спасения общества, государства смертная казнь нужна... »?Вход на презентацию - свободный.