Консультировать владимирцев будут сотрудники прокуратуры, студенты и преподаватели РАНХиГС

Консультировать владимирцев будут сотрудники прокуратуры, студенты и преподаватели РАНХиГССегодня во Владимирском филиале РАНХиГС в рамках реализации соглашения о создании юридической клиники пройдет прием граждан. Консультировать владимирцев будут сотрудники прокуратуры Владимирской области, студенты и преподаватели филиала.Основная цель мероприятия – предоставить горожанам возможность получить бесплатную квалифицированную юридическую помощь.Желающих проконсультируют в устной и письменной форме, помогут составить заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера.Прием пройдет 14 ноября с 17:00 по адресу: г. Владимир, ул. Горького, 59а, аудитория 103.