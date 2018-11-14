Из резервного фонда Правительства России выделили более 16 миллионов рублей

Из резервного фонда Правительства России выделили более 16 миллионов рублейСразу 6 автомобилей скорой медицинской помощи закупят для Владимирской области. Из резервного фонда Правительства России выделили более 16 миллионов рублей.По одному автомобилю класса «В» получат владимирская Станция скорой медицинской помощи, Городская больница №7 во Владимире, Мезиновская амбулатория и Курловская районная больница в Гусь-Хрустальном районе, а также Гороховецкая и Петушинская районные больницы.Автомобили остастили всем современным оборудованием, которое позволяет оказывать экстренную и неотложную медпомощь и проводить экспресс-анализы. В арсенале врачей – аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, кислородные баллоны с ингалятором, электрокардиограф, глюкометр, полный комплект носилок и многое чего еще.В пресс-службе облздрава рассказали, что за последние 5 лет автопарк региональной системы здравоохранения существенно обновили. Приобрели более 380 автомобилей более чем на 500 миллионов рублей.