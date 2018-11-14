Из резервного фонда Правительства России выделили более 16 миллионов рублей
Из резервного фонда Правительства России выделили более 16 миллионов рублей
Сразу 6 автомобилей скорой медицинской помощи закупят для Владимирской области. Из резервного фонда Правительства России выделили более 16 миллионов рублей.
По одному автомобилю класса «В» получат владимирская Станция скорой медицинской помощи, Городская больница №7 во Владимире, Мезиновская амбулатория и Курловская районная больница в Гусь-Хрустальном районе, а также Гороховецкая и Петушинская районные больницы.
Автомобили остастили всем современным оборудованием, которое позволяет оказывать экстренную и неотложную медпомощь и проводить экспресс-анализы. В арсенале врачей – аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, кислородные баллоны с ингалятором, электрокардиограф, глюкометр, полный комплект носилок и многое чего еще.
В пресс-службе облздрава рассказали, что за последние 5 лет автопарк региональной системы здравоохранения существенно обновили. Приобрели более 380 автомобилей более чем на 500 миллионов рублей.