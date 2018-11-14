Активисты продолжили мониторинг работы микрофинансовых организаций в городе

Активисты продолжили мониторинг работы микрофинансовых организаций в городеВладимирские активисты провели проверку соблюдения законности условий оформления микрозаймов. В этот раз они посетили в ООО «Быстроденьги» на улице Гагарина.Оказалось, что организации нельзя предварительно посмотреть на договор микрозайма и согласие на обработку персональных данных. Документы дадут прочесть только после внесения всех персональных данных в компьютерную базу. Получается, даже если владимирец отказывается от микрозайма, все персональные данные останутся в распоряжении организации.В тексте «Согласия на обработку персональных данных» прописаны очень расширенные условия, вызывающие сомнения в их законности. Кроем того, активистам предоставили лицензию на осуществление банковских операций, которое выдавалось на совершенно другое юридическое лицо.Активисты подготовили и направили запрос в Центральный банк России с просьбой проверить законность условий «согласия» и правомерности действий организации микрозаймов по отношению к персональным данным владимирцев.