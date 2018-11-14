В волгоградскую сельскую школу восьмиклассник принес ножи, топор и канистру бензина. Все это он выложил на парту перед уроком. Мужчина-учитель сходил за своими коллегами, вместе с которыми они отвели ученика к директору школы. Но прежде в классе подросток что-то съел.

В волгоградскую сельскую школу восьмиклассник принес ножи, топор и канистру бензина. Все это он выложил на парту перед уроком. Мужчина-учитель сходил за своими коллегами, вместе с которыми они отвели ученика к директору школы. Но прежде в классе подросток что-то съел.С подозрением на отравление его госпитализировали, сообщает РИА Новости. Угрозы жизни и здоровью тинэйджера нет.Одноклассники подростка дружно заявляют, что он не хотел причинять никому вреда. Причины поступка выясняет межведомственная комиссия, рассказала начальник отдела образования администрации Даниловского района Волгоградской области Ирина Демченко. Школьники считают, что подросток просто хотел их удивить и немного попугать.По предварительным данным, при взрослых подросток съел крысиный яд. В больнице ему сделали промывание желудка. Одноклассники и находящиеся в классе взрослые увидели, как он съел неизвестное вещество.Предположительно, у подростка возник с кем-то в школе конфликт. Восьмиклассник воспитывается только мамой, семья считается благополучной. На учете по делам несовершеннолетних он не состоит.В октябре Владислав Росляков устроил бойню в политехническом колледже Керчи. На занятия он пришёл с дробовиком и самодельными бомбами. Жертвами расправы стали 20 человек. Большинство из них — подростки 15, 16 и 19 лет. После того, как у студента колледжа закончились патроны, он покончил жизнь самоубийством в библиотеке учебного заведения.