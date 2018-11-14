По традиции с этого дня в городе и начинаются праздничные приготовления

По традиции с этого дня в городе и начинаются праздничные приготовленияДень рождения Деда Мороза во Владимире отмечают 18 ноября. По традиции с этого дня в городе и начинаются праздничные приготовления.В этом году поздравить Дедушку Мороза можно будет на Георгиевской улице. Праздник будет идти весь день с 11:00 до 18:00.Главное событие - конкурс на лучшее поздравление новогоднего волшебника. Юные владимирцы могут приносить письма, подарки и открытки с поздравлениями. Авторы самых интересных и творческих поздравлений получат приглашение на открытие Рождественской ярмарки, где Дед Мороз подарит им подарки!Весь день сказочные персонажи будут проводить соревнования, танцы с гостями и веселые игры. Самые активные участники получат бесплатные билеты на новогодние представления и аттракционы, включая колесо обозрения «Небо 33». А с настоящим Дедом Морозом, который пока готовит подарки в Великом Устюге, можно будет пообщаться по видеосвязи!