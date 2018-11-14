В этом году высокотехнологичную медицинскую помощь по системе ОМС получил 71 пациент

В этом году высокотехнологичную медицинскую помощь по системе ОМС получил 71 пациентВ этом году высокотехнологичную медицинскую помощь в Городской клинической больнице №5 Владимира по системе ОМС получил 71 пациент: 63 из них нуждались в помощи ревматолога и 8 человек обратились к эндокринологу. На эти цели Фонд ОМС выделил более 9 миллионов рублей.Высокотехнологичное лечение ревматоидных заболеваний начали еще в 2015 году. Его оказывают, применяя генно-инженерные препараты. Большинство пациентов выздоравливают. Кто-то смог вернуться к труду, а две женщины стали мамами здоровых детей. В планах отделения ревматологии – освоить новые терапевтические методики для повышения эффективности лечения.Высокотехнологичная медицинская помощь по профилю «эндокринология» помогает пациентам с сахарным диабетом, нуждающихся в постоянных инъекциях инсулином. Таким пациентам в течение суток проводят мониторирование уровня глюкозы в крови и устанавливают инсулиновые помпы. За этот год 8 пациентам установили специальные медустройства.Инсулиновая помпа – это современная альтернатива многократным инъекциям, которая снижает риск развития тяжёлых осложнений и улучшает качество жизни людей с сахарным диабетом.