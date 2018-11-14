К его поискам присоединились волонтеры «Лизы Алерт»

К его поискам присоединились волонтеры «Лизы Алерт»Во Владимирской области пропал 39-летний гусевчанин. К его поискам присоединились волонтеры «Лизы Алерт».Лучинкин Виталий Александрович ушел из дома 1 ноября и так и не вернулся.Мужчина живет в поселке Якимец в Гусь-Хрустальном районе. Волонтеры отмечают, что он нуждается в медицинской помощи.Его приметы: рост 170 сантиметров, голубые глаза, русые волосы.Он был одет в чёрную кожаную куртку ,чёрную шапку и сапоги.Если Вы знаете что-то о его местонахождении, позвоните по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.