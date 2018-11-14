На Министерство обороны РФ и Росгвардию подали в суд восемь женщин, потому что им отказали в переводе в спецподразделения, рассказал врио начальника Главного организационно-мобилизационного управления Росгвардии Дмитрий Вирухин.

На Министерство обороны РФ и Росгвардию подали в суд восемь женщин, потому что им отказали в переводе в спецподразделения, рассказал агентству ТАСС врио начальника Главного организационно-мобилизационного управления Росгвардии Дмитрий Вирухин.Он пояснил, что слабый пол может свободно служить на таких должностях, как повар, связист или телеграфист. А, например, снайпер, механик-водитель танка или бронетранспортера – все-таки профессии мужские. Женщина должна быть, в первую очередь, женщиной, и только потом военнослужащим, уточнил Вирухин.Также он рассказал, что сейчас в Росгвардии служат около 20 тысяч представительниц прекрасного пола.Стоит отметить, что в ряде стран женщины часто занимают в армии ровно такие же должности, как и мужчины. Например, Вей Хуйсяо – первая китаянка, которая возглавила экипаж боевого корабля КНР. А американка Нора Тайсон около пяти лет руководила авианосной ударной группой США. В 2015 году она стала первой женщиной, под началом которой оказался целый флот.