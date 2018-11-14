Более 60 старшеклассников из школ областного центра начали обучение в Школе юного законотворца. Напомним, во Владимирской области она открылась 2 года назад по инициативе председателя ЗакСобрания Владимира Киселёва. На данный момент её уже окончило более 100 школьников из Владимира. Чему будут учить юных законотворцев в этом году, расскажет Игорь Липский.

Больше 60 старшеклассников из школ областного центра начали обучение в "Школе юного законотворца". Напомним, во Владимирской области она открылась 2 года назад по инициативе председателя ЗакСобрания Владимира Киселёва. На данный момент её уже окончило больше 100 школьников из Владимира. Чему будут учить юных законотворцев в этом году, расскажет Игорь Липский.На первом занятии юные законотворцы познакомились со своими кураторами. О том, как работает законодательная власть в Российской Федерации и во Владимирской области, ребятам рассказал зам. председателя ЗакСобрания Роман Кавинов. По его словам, в "Школу" приходят юноши и девушки, у которых уже есть интерес к законотворчеству.Роман Кавинов, зам. председателя ЗакСобрания области: "Ребята, которые достаточно глубоко изучают общественные науки в рамках школьной программы. И "Школа юного законотворца" направлена на развитие их навыков и знаний. Именно таких ребят, которым уже изначально интересно, потому что проходит определённый отбор для того, чтобы участвовать"."Школа юного законотворца" проработает 2 недели. За это время ребят ждёт 16 теоретических и практических занятий. На них школьникам подробно расскажут о работе комитетов ЗакСобрания, познакомят с молодёжными парламентскими структурами. Своими знаниями поделятся депутаты облпарламента, члены Муниципальной Академии и преподаватели ВУЗов. Своеобразным экзаменов в конце курса станет защита проекта, которая заключается в презентации собственной законотворческой инициативы. Елена Ляменова пока не определилась с темой проекта. Но уже сейчас 11-классница уверена: она обязательно будет связана с молодёжными проблемами.Елена Ляменова, участник "Школы юного законотворца": "Я хочу связать свою деятельность с юриспруденцией. Мне очень интересна тема законотворцев, Законодательного Собрания. Хочу развиваться в этой сфере".На первом занятии "Школы" выступили и первые её выпускники. Сегодня они уже в роли кураторов и рассказывают о своих авторских проектах. Делятся опытом.Анастасия Серавнина, куратор "Школы юного законотворца": "В качестве преподавателя, конечно, впервые. Это для меня волнительно, это ново. Потому что никогда я не работала с таким количеством детей. Я очень переполнена желаниями, что у нас будет совместная плодотворная работа. Надеюсь, я им понравлюсь и смогу им очень много нового рассказать и дать".Интерес к "Школе юного законотворца" есть и в районах. Там открылись курсы "законотворческого ликбеза". Только за эту осень их уже посетили более 80 школьников Коврова и Ковровского района, Радужного и Вязников.