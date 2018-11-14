Павел Мамаев погрузился в изучение религиозной литературы и устроил в камере иконостас. Футболист заявил журналистам, что в СИЗО все хорошо – не хватает только солнца и родных.

Павел Мамаев погрузился в изучение религиозной литературы иустроил в камере иконостас. Футболист заявил журналистам, что в СИЗО все хорошо– не хватает только солнца и родных.Камеры прославившихся на всю страну футболистов-дебоширов Павла Мамаева и Александра Кокоринарасположены по соседству. Однако жизнь в следственном изоляторе подействовалана спортсменов по-разному.Александр Кокорин мрачен, в течение дня либо лежит, либо меряет шагамикамеру. На попытки посетивших его сотрудников и правозащитников пошутить – дляразрядки обстановки – проявил агрессию. По мнению нападающего "Зенита",тюрьма – не место для юмора.Павел Мамаев, напротив, настроен доброжелательно. Правозащитниковон встретил в камере, выдраенной до блеска, с веником и тряпкой в руке. Гостямрассказал, что убираются они по очереди с сокамерником Константином, который наканунеумудрился извести все чистящие средства.В камере Мамаева – иконостас, сделанный из большого кускакартона. Иконки заключенным дали в храме Бутырки. Там они были уже несколькораз и даже смогли причаститься.Павел признается, что на воле не понимал и не ценил своегосчастья. Сейчас же очень скучает по жене и детям. Отвечая на вопрос, есть личто-то хорошее в тюрьме, Мамаев отметил: в заключении у него появилось многовремени для размышлений."Да все хорошее по большому счету. Опыт колоссальный.На воле спешишь, времени задуматься, побыть наедине с собой, себя послушать нетсовсем. А тут этого хватает с лихвой. Многое понял. Это личные глубокиепереживания, о них не хочется говорить. Еще идет процесс осознания", -рассказал Павел корреспонденту "МК".Напомним, футболисты Кокорин и Мамаев 8 октября устроили дведраки. Вначале они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а позже в кафенапали на сотрудников Минпромторга. В обоих случаях жертвы нападенияспортсменов попали в больницу. Дебоширы по решению суда были заключены подстражу до 8 декабря.