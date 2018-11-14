Павел Мамаев погрузился в изучение религиозной литературы и
устроил в камере иконостас. Футболист заявил журналистам, что в СИЗО все хорошо
– не хватает только солнца и родных.
Павел Мамаев погрузился в изучение религиозной литературы и
устроил в камере иконостас. Футболист заявил журналистам, что в СИЗО все хорошо
– не хватает только солнца и родных.
Камеры прославившихся на всю страну футболистов-дебоширов Павла Мамаева и Александра Кокорина
расположены по соседству. Однако жизнь в следственном изоляторе подействовала
на спортсменов по-разному.
Александр Кокорин мрачен, в течение дня либо лежит, либо меряет шагами
камеру. На попытки посетивших его сотрудников и правозащитников пошутить – для
разрядки обстановки – проявил агрессию. По мнению нападающего "Зенита",
тюрьма – не место для юмора.
Павел Мамаев, напротив, настроен доброжелательно. Правозащитников
он встретил в камере, выдраенной до блеска, с веником и тряпкой в руке. Гостям
рассказал, что убираются они по очереди с сокамерником Константином, который накануне
умудрился извести все чистящие средства.
В камере Мамаева – иконостас, сделанный из большого куска
картона. Иконки заключенным дали в храме Бутырки. Там они были уже несколько
раз и даже смогли причаститься.
Павел признается, что на воле не понимал и не ценил своего
счастья. Сейчас же очень скучает по жене и детям. Отвечая на вопрос, есть ли
что-то хорошее в тюрьме, Мамаев отметил: в заключении у него появилось много
времени для размышлений.
"Да все хорошее по большому счету. Опыт колоссальный.
На воле спешишь, времени задуматься, побыть наедине с собой, себя послушать нет
совсем. А тут этого хватает с лихвой. Многое понял. Это личные глубокие
переживания, о них не хочется говорить. Еще идет процесс осознания", -
рассказал Павел корреспонденту "МК".
Напомним, футболисты Кокорин и Мамаев 8 октября устроили две
драки. Вначале они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а позже в кафе
напали на сотрудников Минпромторга. В обоих случаях жертвы нападения
спортсменов попали в больницу. Дебоширы по решению суда были заключены под
стражу до 8 декабря.