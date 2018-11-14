Кредит можно оформить по ставке от 9,2% годовых

Кредит можно оформить по ставке от 9,2% годовыхС 14 ноября ВТБ расширяет условия программы рефинансирования. Теперь предложение распространяется на ипотечные кредиты, выданные на приобретение недвижимости в новостройках. Кредит можно оформить по ставке от 9,2% годовых.Такой размер ставки доступен работникам сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов по условиями программы «Люди дела». Зарплатным клиентам ВТБ предлагает фиксированную ставку в размере 9,4%. Для остальных категорий заемщиков рефинансирование доступно под 9,7%.Клиенты могут улучшить не только условия по кредиту, но также получить наличные средства на любые цели. Размер нового кредита может составлять до 85% стоимости объекта недвижимости, для зарплатных клиентов ВТБ – до 90%. Ипотека может быть оформлена на срок до 30 лет, при этом максимальная сумма – 30 млн руб. Кредит должен обслуживаться заемщиком в другом банке без просроченной задолженности более полугода, а строящийся объект недвижимости должен быть приобретен в рамках 214-ФЗ и аккредитован в ВТБ. База аккредитованных новостроек банка включает в себя более 10 тысяч объектов.Кроме того, ВТБ упрощает процедуру рефинансирования. На сделке клиенту теперь не потребуется согласие текущего кредитора, а подтвердить качество обслуживания по первичному кредиту можно выпиской из интернет или мобильного банка.С начала 2018 года банк фиксирует повышенный спрос клиентов на рефинансирование ипотечных кредитов. За это время программой ВТБ, действующей для рынка готовой недвижимости, воспользовались более 33 тыс. клиентов, а общая сумма выдач превысила 65 млрд рублей. По сравнению с январем-октябрем прошлого года объем выдач вырос в 3 раза. Всего по итогам десяти месяцев 2018 г. ВТБ выдал 215,7 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 495 млрд рублей.