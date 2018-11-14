Пока одни киевляне радуются первому выпавшему снегу, другие вышли на акции протеста, потому что замерзают в своих квартирах. На Украине все больше говорят о срыве отопительного сезона во многих городах из-за долгов Нафтогазу при растущих тарифах, которые для многих семей становятся неподъемными.

Пока одни киевляне радуются в соцсетях первому выпавшему снегу, другие выходят на акции протеста, потому что замерзают в своих квартирах.Как сообщает украинский портал NewsOne, на регулируемом пешеходном переходе на бульваре Леси Украинки в Киеве люди, в квартирах которых до сих пор не включили отопление, перекрыли дорогу.Они беспрерывно ходят по переходу туда и обратно с плакатами в руках, требуя дать тепло в их дома.В результате в центре Киева возникли километровые заторы — водители не могут проехать по бульвару, некоторые жалуются журналистам, что опоздали на работу, и ругают протестующих.Участники акции, тем временем, говорят, что вынуждены были пойти на такие меры, а вину за отсутствие тепла возлагают на жилищно-эксплуатационную контору и Министерство регионального развития, в ведении которого находится ЖЭК.До сих пор мерзнут и жители города Смела в Черкасской области, и Херсона, где отсутствует теплоснабжение, несмотря на морозы. Есть проблемы с отоплением и в Кривом Роге.Накануне жители 8-тысячной Смелы, доведенные до отчаяния, перекрывали выезд из города, добиваясь подключения тепла, а 14 ноября инициативная группа отправилась в Киев.Там заложники чужих долгов из Смелы намерены вместе с жителями других мерзнущих украинских городов пикетировать НАК "Нафтогаз Украины", передает ТАСС.Из-за срыва отопительного сезона в городе закрыты школы и детские сады, там было объявлено чрезвычайное положение.Ожидается, что к акции у "Нафтогаза" присоединятся и мерзнущие жители Херсона, где из-за долга в размере 61 миллион гривен (2,2 миллиона долларов) возникла критическая ситуация с работой ТЭЦ и были закрыты некоторые школы и детсады.Депутат Верховной рады Евгений Мураев отметил, что подготовка к отопительному сезону провалена.По его словам, в проблемных городах долги накапливались от года к году. "Более того, еще в прошлом году проявились откровенно криминальные схемы, когда уплаченные горожанами деньги лихо и беспрепятственно переводились за рубеж", — написал нардеп в своем "Фейсбуке"."Вместо того, чтобы найти преступников и заставить их возместить ущерб, власть и руководство "Нафтогаза" решили просто не давать номинацию газа таким населенным пунктам", — пишет Мураев.Он полагает, что цепь неплатежей будет только нарастать по мере того, как растут тарифы, и половина семей не сможет платить за тепло, если не будет получать субсидии.