Молодой человек напал на местного жителя и похитил у него мобильный телефон и ювелирное украшение.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя районного центра. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж).В ходе следствия установлено, что в середине октября поздним вечером на улице фигурант напал на 39-летнего жителя города Вязники, нанес ему удар по лицу, похитил телефон и обручальное кольцо, после чего скрылся с места происшествия. Сумма ущерба, причиненного собственнику, превысила 9 000 рублей.Обвиняемый был задержан сотрудниками полиции на территории города в ходе оперативно-розыскных мероприятий и дал признательные показания. Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законному владельцу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.