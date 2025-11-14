Сидит, значится, один мужик, рыбачит. Час сидит, два - не клюет.
Скучно ему, да и холодно. Ну, он открыл бутылку водочки, налил
в походный стаканчик 150, и только собрался эдак с чувством ее,
мамочку, выкушать - клюет! Ну, мужик засуетился, неловко так
подсек, и крохотный карасик ему прямо в стаканчик - плюх! Мужик
брезгливо так выбросил карасика, водочку без кайфа заглотнул,
насадил новую наживку, забросил удочку... И тут как поперло:
судаки, лещи, щуки! Мужик еле успевает вытаскивать.
И вот лежит в его корзине огромный сом и говорит:
- Ну, карасик, ну сука, ну провокатор! наливают, говорит, потом
отпускают...
